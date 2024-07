Famílias em situação de vulnerabilidade recebem moradias no Sol Nascente 

70 famílias em situação de vulnerabilidade recebem apartamentos do GDF, no Sol Nascente - (crédito: Agência Brasília / Vinícius Saiki)

Nesta quinta-feira (11/7), o Governo do Distrito Federal (GDF) entregou 70 moradias para pessoas em situação de vulnerabilidade no Sol Nascente/Pôr do Sol. A governadora em exercício Celina Leão repassou as chaves dos imóveis durante cerimônia.

Os apartamentos, doados pelo GDF, estão no Trecho 2 da Quadra 105 do Sol Nascente. Durante a o evento, Celina também concedeu 20 "passaportes da moradia". Trata-se de um subsídio, de R$ 15 mil, do programa Morar DF. É um recurso financeiro para que famílias de baixa renda possam dar como entrada na aquisição de uma casa própria.



“Essas moradias são 100% gratuitas e destinadas a quem mais precisa. O Estado serve para isso, dar as oportunidades às pessoas. É fazer moradia, dar saúde pública. A nossa política pública de habitação, seja com o cheque-moradia, seja com as entregas, é para que todas as pessoas do DF tenham dignidade”, reforçou Celina ao comentar as duas iniciativas.



Residencial



O residencial onde os imóveis se encontram é composto por 420 unidades habitacionais distribuídas em seis conjuntos – B1, B2, V1, V2, W1, W2. O projeto demandou um investimento total de mais de R$ 71 milhões. Os contemplados ocuparão o conjunto B2, que recebeu um aporte de R$ 13,9 milhões.



Os apartamentos têm dois e três quartos, com uma área que varia de 53,53 m² a 64,13 m², com sala, cozinha, banheiro, área de serviço independente e varanda. Os imóveis também têm uma estrutura para atender os moradores na área comum, com bicicletário e um salão de festas. As unidades ficam próximas a um Restaurante Comunitário e a uma rodoviária, ambos implementados pelo GDF.



De acordo com o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF (Codhab), Marcelo Fagundes, os beneficiados viviam em ocupações no meio das ruas, como no Noroeste e no CCBB. “Hoje, deixam essa situação para ganhar uma dignidade nesse empreendimento lindo de apartamentos de dois e três quartos. São mais de R$ 71 milhões investidos, aqui, no complexo, chegando a cerca de R$ 400 milhões de investimento em habitação no Sol Nascente”, complementa.



Para 2024, está previsto o lançamento de cerca de 25 mil unidades habitacionais, somando as entregas e as construções por vir.



Com informações da Agência Brasília.



Saiba Mais Cidades DF Mais de mil vagas de emprego são oferecidas nesta quinta-feira (11/7); confira

Mais de mil vagas de emprego são oferecidas nesta quinta-feira (11/7); confira Cidades DF Mais de 200 mil pessoas ficam sem água por obra em Taguatinga

Mais de 200 mil pessoas ficam sem água por obra em Taguatinga Cidades DF GDF anuncia que assumirá controle da obra na avenida Hélio Prates

GDF anuncia que assumirá controle da obra na avenida Hélio Prates Cidades DF Poluição sonora tem gerado problemas auditivos, diz especialista

Poluição sonora tem gerado problemas auditivos, diz especialista Cidades DF Nova cozinha do Hospital Regional de Ceilândia é inaugurada

Nova cozinha do Hospital Regional de Ceilândia é inaugurada Cidades DF Veja a classificação geral dos circuitos de quadrilhas juninas de Brasília