Tempo: DF pode chegar a 18% de umidade relativa do ar neste sábado

Há 109 dias sem chuva, o Distrito Federal está sob alerta laranja devido ao clima seco — neste sábado (10/8), a região pode chegar a 18% de umidade relativa do ar, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Até então, a área estava sob alerta amarelo, com variação de 30% a 20% de umidade.

Ainda de acordo com o Inmet, o dia começou frio e a temperatura chegou a cair para a casa dos 9°C nesta manhã. No entanto, ao longo da tarde, os termômetros podem chegar a registrar 30°C.

O clima seco, com variações entre frio e calor ao longo do dia, deve se manter pelo resto do fim de semana. “Apesar de termos uma massa de ar frio passando próximo à região, devemos observar apenas um aumento de nebulosidade”, garante a meteorologista Andrea Ramos.

Os ventos registrados devem ser de fracos a moderados, com rajadas pontuais. Ainda não há previsão de chuva para os próximos dias.

Devido à baixa umidade, a população do DF deve tomar alguns cuidados para evitar problemas de saúde, como manter boa hidratação; hidratar periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade; manter adequada limpeza dos ambientes; e dar preferência a refeições leves.

Também deve-se evitar fazer atividades físicas nos períodos mais quentes do dia. Ter atenção ao manuseio de fogo também é fundamental, para evitar incêndios e queimadas.