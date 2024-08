GDF libera viaduto que liga São Sebastião ao Lago Sul neste sábado

Neste sábado (10/8), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, liberou o primeiro viaduto no km 27 do Jardim Botânico que liga a região ao Lago Sul. O novo trecho ficará com acesso livre para o Plano Piloto das 6h às 9h da manhã em dias de semana e normal fora deste horário. O objetivo do viaduto é desafogar o trânsito pesado que se forma em horários de pico e irá beneficiar diariamente 50 mil motoristas.

O governador do DF compareceu ao local e afirmou que entregará o restante do projeto até outubro. "Esse viaduto era muito solicitado por toda a população aqui dessa região. Estamos liberando essa primeira alça e, até outubro, a gente faz a entrega completa dessa obra. É uma infraestrutura necessária, principalmente pelo crescimento populacional", afirma. Ibaneis também ressaltou que, ao terminar este projeto, outra obra de infraestrutura será realizada na região. "E a gente, já de imediato, inicia a licitação da obra do viaduto que liga São Sebastião e aquela região ali do Mangueiral", comentou.

O presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Fauzi Nacfur, também esteve presente e explicou o objetivo da obra no km 27 da rodovia. "Tudo deságua aqui, exatamente onde estamos, e o que vamos fazer hoje é liberar esse primeiro viaduto para poder melhorar a vida de quem sai de São Sebastião e vai descer para o Lago Sul. O pessoal fazia um desvio em um retorno mais à frente e acabava formando uma confusão na área", explicou.

A obra está sendo realizada desde setembro do ano passado e foram investidos mais de R$ 33,5 milhões. As regiões que serão beneficiadas com o projeto são: Jardim Botânico, São Sebastião, Tororó, Paranoá, Jardins Mangueiral e Jardim ABC.