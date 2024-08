Jovem sofre queda na trilha da cachoeira do Indaiá, em Formosa (GO)

Uma jovem de 24 anos sofreu uma queda enquanto fazia a trilha da cachoeira do Indaiá, em Formosa (GO). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), provavelmente a vítima teve fratura na perna direita.

O local onde ocorreu o acidente é de difícil acesso, com relevo bastante acidentado. Para o atendimento, os socorristas tiveram que limpar parte da clareira no cerrado para possibilitar o pouso da aeronave usada no resgate.









A jovem estava consciente, orientada e estável. Foi atendida pelo médico da aeronave e transportada, posteriormente, para o Hospital Regional de Sobradinho.