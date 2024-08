Polícia Militar fecha oficina de desmanche de carros roubados em Ceilândia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fechou uma oficina de desmanche de carros roubados em Ceilândia na noite da última quinta-feira (8/8). A PMDF foi informada por uma empresa de monitoramento que o localizador de um veículo roubado estava na Quadra 4 da área de desenvolvimento econômico (ADE).

Os policiais encontraram o veículo roubado no dia anterior em frente ao endereço indicado com a placa adulterada. Os agentes também encontraram outros veículos desmontados e com os chassis raspados ou adulterados. Além das carrocerias, haviam dezenas de motores novos e seminovos, muitos assentos, portas, rodas, painéis e centrais multimídias.

Além disso, a polícia encontrou placas que seriam usadas para clonar carros produtos de roubos ou furtos. Dentro do local, também foram encontradas ferramentas dos mais variados tipos para desmanche.

O proprietário do imóvel não sabia que o inquilino usava o local para desmanche de carros e o locatário não foi encontrado. O dono do imóvel e os proprietários dos carros roubados compareceram à 15ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. A oficina clandestina foi deixada aos cuidados da Polícia Civil do DF.