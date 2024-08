Padaria oferece programação musical especial para o Dia dos Pais

Luiz do Acordeão se apresenta na La Boulangerie, no Dia dos Pais - (crédito: Divulgação )

O domingo (11/8), Dia dos Pais, será de muita música boa na La Boulangerie, na 306 Sul. Entre 10h e 12h, a padaria será palco de clássicos franceses e cancioneiros da música popular brasileira, como forró, chorinho e baião. O sanfoneiro Luiz Barros, conhecido como Luiz do Acordeão, vai apresentar repertório que vai de Pixinguinha a Édith Piaf, passando por Chiquinha Gonzaga, Luiz Gonzaga e Charles Aznavour.

Luiz é formado em música pela Universidade de Brasília (UnB). Também tem base formativa no Clube do Choro e na Escola de Música de Brasília.



Além da apresentação musical, o público que assistir a apresentação pela manhã pode optar pelos combos de brunch petit classique com bebida quente à escolha (chá,café, café com leite, capuccino ou chocolate quente), suco de laranja, ovos mexidos com bacon, cesta de pães (boule integral e pão francês), manteiga, geleia caseira da estação, presunto da Casa do Holandês e queijo frescal ou o petit dejeuner français; com bebida quente à escolha (chá, café, café com leite, capuccino ou chocolate quente), suco de laranja, croissant ou pain au chocolat, pão francês, manteiga e geleia artesanal da estação.



No período da noite, o estabelecimento oferece caldos e sopas como a sopa de cebola puxada no vinho branco e finalizada com cebolinha fresca, servida dentro do pain complet (pão 97% integral, sem açúcar e sem lactose), coberta com telha de queijo parmesão gratinada.



Em ambos os horários, a padaria também servirá uma sobremesa especial, preparada pelo chef boulanger Guillaume Petitgas, especialmente para a data: a tartelette au caramel et au chocolat noir.



O novo espaço da padaria conta com traços modernistas projetados pelo arquiteto Daniel Mangabeira.