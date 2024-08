Começa a VII Olimpíadas de Integração da Segurança Pública do DF

A solenidade de abertura da VII Olimpíadas de Integração da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (VII Olinsesp-SPP/DF) ocorreu, na manhã de sexta-feira (9/8), no Centro de Capacitação Física, no Complexo da Academia do Corpo de Bombeiros (CBMDF). O evento marca o retorno da iniciativa, que cria um novo marco na promoção da qualidade de vida no trabalho, no aperfeiçoamento das habilidades e na atenção à saúde dos profissionais de segurança pública, fomentando o bem-estar físico e mental, com impactos nos serviços prestados à sociedade.

Cerca de 2 mil atletas participarão das disputas em diversas modalidades. Os jogos ocorrem até o fim de agosto, com a presença de servidores da SSP/DF, da Polícia Militar (PMDF), da Polícia Civil (PCDF), do Corpo de Bombeiros (CBMDF), do Departamento de Trânsito (Detran-DF), e de outras forças convidadas, incluindo a Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as polícias do Senado, e das Câmara Federal e Distrital.

O projeto faz parte do eixo "Servidor Mais Seguro" do programa DF Mais Seguro - Segurança Integral, lançado em novembro do ano passado pela SSP. A iniciativa contou com o desfile das equipes participantes, saltos de paraquedistas, descidas de rapel e demonstrações dos helicópteros das forças de segurança pública do DF, com apresentações musicais das bandas da PMDF e do CBMDF. A última edição do evento tinha ocorrido há doze anos, em 2012.

Leia também: Polícia prende homem que rompeu lacre de segurança de bicicleta alugada

O secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, que estava na solenidade, disse que a segurança se faz com integralidade e participação da sociedade civil: "Devemos aplicar aquilo que dispõe a Constituição Federal - que a segurança pública é dever do Estado, mas responsabilidade de todos. O exemplo tem que ser nosso, devemos respeitar uns aos outros, trabalhar juntos. Com isso a gente vai construir uma sociedade mais justa e segura".

A pira olímpica foi acesa durante o evento pelo maratonista Ronaldo Costa, que venceu a corrida de São Silvestre, em 1994. A chama representa a pureza da eterna juventude olímpica e a integração entre as forças de segurança, a amizade, a coragem e a lealdade à população do DF.

Logo após a abertura, ocorreu a primeira competição: o cabo de guerra. Ao todo, 16 modalidades serão disputadas, incluindo atletismo, basquetebol, beach tennis, cabo de guerra, dominó, futebol de campo, futsal, judô, jiu-jitsu, natação, vôlei de quadra, vôlei de praia, tênis de mesa, triatlo, orientação e xadrez. Confira a programação completa clicando aqui.