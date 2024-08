Dia dos Pais: famílias lotam Eixão do Lazer para celebrar a data

Dia de sol, calor e poucas nuvens no céu. Pais do Distrito Federal aproveitam o dia em sua homenagem para curtir o domingo ao lado dos filhos de diversas maneiras: bicicleta, patinete, brinquedos infláveis, caminhada, ou desfrutando de shows ao longo do dia.

A reportagem conversou com alguns dos pais que refletiram sobre o que é a paternidade e sobre como se sentem diante do desafio de educar uma criança. Foi o caso do servidor público José Antônio Soares, 61, pai do, também servidor, Paulo Henrique Cunha Soares, 39, e avô do pequeno Lucas Godinho Soares, 1. "Meus amigos dizem que sou pai duas vezes. E é exatamente isso. Sou pai em dobro!", brincou. "Uma das minhas maiores alegrias hoje é ver o rostinho do meu neto chegando em casa", disse.

Olhando para o pai emocionado, Paulo Henrique disse que vai passar para Lucas o que aprendeu com o genitor. "Respeito. O que mais eu posso dizer? O respeito é o principal. E que ele corra atrás dos sonhos dele, que busque ser feliz", comentou com os olhos cheios de lágrimas.

Este ano, Lisandro César Vieira, 45, recebeu das filhas um kit para cuidar da barba. Mas se Maria Antônia Possolli Vieira, 15, e Valentina Possolli Vieira, 11, pudessem escolher, seria diferente. "Acho que uma viagem, né? Seria legal ir para qualquer lugar que tenha praia", disse Maria Antônia.

Mas para a família, a celebração vai muito além do presente. O momento favorito do dia é sair ou brincar. "A gente brinca de jogar Uno ou algum jogo de tabuleiro", explicou Valentina. Sorridente, Lisandro comentou a emoção de ser pai. "Eu acho que o amor verdadeiro que a gente tem é com os filhos. Fazemos tudo por eles, é uma coisa indescritível, só tendo mesmo e cuidando. Pai não é só o biológico, é o que está ali, que adotou, que criou, que deu educação e carinho", finalizou.











Quem também aproveitou para andar de bicicleta com o filho foi o militar Fernando Almeida, 43, que pegou o caçula João, 3, e foi aproveitar o lindo dia de sol que fazia na capital. O militar afirmou que se inspira em seu próprio pai para criar os filhos. "Meu pai me deixou exemplo de uma pessoa que colocava sempre o próximo acima de tudo e que não fazia nada com os outros que ele não queria que fizessem com ele", lembrou com um sorriso no rosto.

Se teve pai duas vezes, tem também o de primeira viagem! O estatístico Ricardo Valgas,42, foi levar a pequena Mariana Valgas, 4, para andar de bicicleta no Eixão. Ricardo contou como foi ser pai durante a pandemia de Covid-19. "Foi um momento atípico para todo mundo, mas para nós foi muito bom, porque a gente passou o tempo todo com ela", lembrou. E, ao refletir sobre ser pai, Ricardo tentou expressar em palavras. "É você poder chegar em casa e saber que ela está ali, te esperando. Ter uma pessoa que sempre vai te amar, independentemente do que for, e eu também. Só tendo um filho para você saber como é que funciona", comentou.

Já o servidor público Marcos Paulo Reis de Santos, 48, escolheu o Marco Zero, no Buraco do Tatu, para celebrar o primeiro Dia dos Pais. "É um momento único e esses momentos pretendemos registrar com o nosso filho", explicou. A esposa, a nutricionista Grace Allem Serafim, 41, só havia passado de carro até então. "Estávamos conversando hoje e ela disse que nunca andou pelo Buraco do Tatu, sempre passou de carro, então tivemos essa experiência também", comentou.