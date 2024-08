Há 111 dias sem chuvas, DF inicia semana com alerta laranja para umidade

Semana inicia com alerta laranja para baixa umidade no DF - (crédito: ED Alves/ CB Press )

Nesta segunda-feira (12/8), o Distrito Federal completa 111 dias consecutivos sem registros de chuva e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que o tempo permaneça assim. A mínima registrada na manhã desta segunda-feira (12/8) foi de 8°C, na região do Gama. Apesar da presença do frio pela manhã, à tarde o calor deve se manifestar, uma vez que o esperado é que os termômetros atinjam 31°C ao longo do dia.

A semana inicia-se com alerta laranja para baixa umidade, que é emitido quando os registros podem chegar a 15%. Nesta segunda, a umidade deve variar entre 85% e 15%, segundo o instituto. Com o tempo apresentando-se extremamente seco na capital, urge a necessidade de ingerir líquidos e evitar a prática de esportes ao ar livre nos horários em que o calor pode ser sentido com mais força — das 10h às 16h.

Os ventos registrados ao longo do dia devem ser fracos e moderados. O tempo permanecerá estável e semelhante ao longo da semana, com temperaturas baixas pela manhã e altas ao longo do dia.