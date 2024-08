Mulher fratura braço após colisão em cruzamento do Pistão Norte 

Mulher fratura braço após colisão em cruzamento no Pistão Norte - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma mulher de 45 anos foi transportada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), após a colisão entre dois veículos em um cruzamento no Pistão Norte, em Taguatinga, por volta das 16h30 deste domingo (11/8).

Duas faixas de rolamento da via foram interditadas durante o atendimento pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). A vítima foi levada para a unidade hospitalar consciente, orientada e estável. com o braço esquerdo fraturado. Ela conduzia um Gol da cor vermelha.



Já o Nissan Kicks era conduzido por um senhor de 72 anos, que saiu ileso do acidente e não precisou ser levado para o hospital.

O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PMDF).



A dinâmica do acidente não foi informada.