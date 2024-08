Incêndio em barraco deixa mulher morta na Cidade Estrutural

Na manhã desta segunda-feira (12/8), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para combater um incêndio na Cidade Estrutural e encontrou uma vítima fatal. O fato ocorreu na quadra 2 da região, próximo à Vila Olímpica. A edificação atingida pelo fogo era um barraco de madeira, dentro foi encontrado um cadáver carbonizado, identificado como sendo de uma mulher adulta que residia sozinha e trabalhava com reciclagem.

Com a força das chamas no momento de chegada, a equipe teve que primeiro concentrar seus esforços na extinção do fogo, só depois encontrando a vítima no local. Com dificuldades para identificação, o CBMDF não conseguiu revelar a identidade da vítima.

O local ficou sob responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que ficou encarregada da investigação. A mulher foi identificada por familiares, que informaram aos agentes que a vítima morava sozinha há mais de uma década. Os parentes não puderam identificar desavenças ou problemas de saúde relevantes para o caso.

A PCDF afirma que ainda não foi possível determinar se o incêndio foi criminoso ou acidental. A apuração do caso segue sendo feita pelo órgão, que divulgará mais informações conforme o andamento das diligências.