PM baleado e morto em motel foi preso em 2022 por desacatar colega de farda

O segundo-sargento da Polícia Militar (PMDF) baleado e morto ao reagir à abordagem de militares em um motel já foi preso em 2022 por desacatar um colega de farda, em Águas Claras, durante o atendimento de uma ocorrência por violência doméstica. Na ocasião, Ivanildo Carvalho de Souza chamou o outro PM de “pau no c*” e “filho da p*”. Ivanildo ainda tem uma outra passagem por furto.



Os fatos constam na denúncia apresentada pelo Ministério Público (MPDFT). Os documentos mostram que, à época, um sargento e a equipe foram chamados para um suposto caso de violência doméstica na Rua 37 Sul. No local, encontraram um casal discutindo em voz alta em um HB20. O PM, então, abordou o homem e o questionou.

O suspeito respondeu o policial com uma outra pergunta sobre por que ele estava lhe questionando. Indagou, ainda, se o PM era lotado no 17º Batalhão (BPM). Após o policial responder que sim, Ivanildo se identificou como policial militar e começou a ofender a equipe. Disse que os PMs do 17º BPM eram “pau no c*”, “paus mandados dos oficiais”, que “o batalhão era uma m*” e “aquele não era um lugar bom de se servir”.

O sargento responsável pela ocorrência orientou que Ivanildo fosse para a casa com a esposa, pois iria se deslocar para outro local. Ivanildo, no entanto, continuou com as agressões verbais. Segundo a denúncia, Ivanildo chamou o colega de “m*” e de “filho da p*”.

Em deslocamento para outra ocorrência, o sargento escutou o grito de uma mulher vindo do HB20 e retornou para averiguar a situação. Nesse momento, Ivanildo novamente se aproximou e disse que o PM estaria lhe acusando de ter agredido a esposa e voltou a xingar a vítima de “filho da p*, arrombado”.

Na denúncia, o MP entendeu que as ações tomadas pelo denunciado atingiram diretamente os “importantes valores militares da hierarquia e da disciplina, bem como afetou as atividades militares exercidas pela vítima e pelo 17º BPM.” Ele chegou a ser preso em flagrante e foi liberado em audiência de custódia.

Morte

Por volta da 1h30 da madrugada desta segunda-feira (12/8), Ivanildo Carvalho foi baleado após reagir a uma abordagem. A ação aconteceu na saída de um motel localizado em Taguatinga. Na saída do estabelecimento, o homem havia colidido o carro em um veículo e iniciado uma discussão com o outro condutor, que acionou os policiais. Ao ser abordado, o PM, que portava uma arma, reagiu, foi baleado e acabou morrendo no Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

A PMDF informou ao Correio que o policial estava no motel na companhia de uma mulher e que a colisão com o outro carro ocorreu quando os dois estavam saindo do local. Os envolvidos iniciaram uma discussão e o policial apontou uma arma para o outro motorista, que acionou a PMDF. Quando os policiais chegaram, o homem estava alterado, apontou a arma em direção aos colegas, que revidaram e atiraram nele.