Tentativa de furto de cabos fez Metrô-DF operar com velocidade reduzida

Passageiros que utilizam o metrô, encontraram dificuldades para chegar ao trabalho no horário, na manhã desta segunda-feira (12/8). Uma falha de sinalização causada pela tentativa de furto de cabos na região de Onoyama fez com que o metrô tivesse a velocidade reduzida a 20 km por hora. Com isso, o intervalo entre os trens foi dobrado no trecho Ceilândia, passando de 7min30 para 15min.



A tentativa de furto aconteceu na madrugada desta segunda-feira (12/8). A equipe recuperou os cabos e conseguiu restabelecer o sistema de energia para iniciar a operação do metrô. Contudo, houve danos à rede de fibra óptica, cuja manutenção é mais complexa.



Em nota, o Metrô-DF informou que o problema foi solucionado por volta de 12h.