Prêmio acumulado da Mega-Sena será sorteado nesta terça-feira (13/8)

Se o seu sonho é tornar-se um milionário, fique atento! O prêmio principal da Mega-Sena, que acumulou em R$ 43 milhões no último sorteio realizado no sábado (10/8), será sorteado nesta terça-feira (13/8). As dezenas do concurso 2761 serão sorteadas às 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Leia também: Defesa Civil emite alerta para onda de frio no Distrito Federal

Sortudos no DF

O sorteio realizado no último sábado (10/8) contemplou dois moradores do Distrito Federal. Duas apostas feitas bateram na trave e conseguiram uma bolada de R$ 58.765,70. Uma das apostas foi realizada na Loteria Itapoan e a outra na Loteria L-Norte. Ambas as apostas eram simples, de seis números.

Em todo país, 57 apostas acertaram cinco dezenas. Os números sorteados neste sábado foram 08-11-19-39-47-48.

Leia também: Ex é apontado como principal suspeito de matar mulher em São Sebastião

Como jogar

O responsável por acertar os 6 números sorteados recebe o prêmio acumulado da Mega-Sena. Contudo, é possível ganhar prêmios menores ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, é necessário marcar de 6 números do volante. Na modalidade chamada de “surpresinha”, é possível deixar que o sistema escolha os números. Na “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.