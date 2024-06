De acordo com dados do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF), de fevereiro a junho deste ano foram contabilizados 983 incêndios em residências e edificações. No mesmo período do ano passado foram 885, o que demonstra o aumento de 5,4% no número de ocorrências. Os recorrentes casos de residências em chamas acendem o alerta para cuidados que os moradores devem ter para evitar uma tragédia doméstica.

Atualmente, de acordo com as perícias realizadas pela Diretoria de Investigação de Incêndio (DINVI) do CBMDF, as principais causas de incêndios de cunho acidental no DF estão relacionadas a fenômenos elétricos, cigarros, velas e descuidos na cozinha.

Com relação aos fenômenos elétricos, estes são frequentemente causados por excesso de equipamentos conectados a um único plugue (ou T), extensão ou multiplicador de tomadas, e falhas elétricas (como sobrecarga de circuitos) e fiação antiga ou defeituosa, que podem gerar curtos-circuitos, aquecimento e fagulhas.

Segundo a DINVI, o fumo, particularmente bitucas de cigarro mal apagadas, é outra causa comum de incêndios, assim como o uso de velas, responsável por cerca de 20% dos incêndios em residências, que podem facilmente incendiar materiais inflamáveis ao redor. Por fim, a diretoria enfatiza que boa parte dos incêndios em residências ocorrem na cozinha, seja por descuido na preparação de alimentos ou por negligência nos cuidados de prevenção de incêndio, como por exemplo deixar panelas no fogão aceso sem supervisão.

Na casa da servidora pública Fernanda Alves, 49 anos, o problema foi com a fiação. Ela comprou uma casa e, dois anos após a aquisição, ocorreu uma sobrecarga do sistema elétrico e um incêndio iniciou-se na sala de TV. "Era fim de semana, estávamos em casa, e foi uma correria. Os bombeiros foram rápidos e contiveram as chamas antes que se alastrassem para outros cômodos", conta.

Após o incidente, Fernanda e o marido contrataram uma empresa especializada em instalações elétricas que descobriu que o sistema estava subdimensionado. "Tivemos que trocar toda a fiação e refazer o sistema elétrico da casa. Gastamos cerca de R$ 4 mil. Mas, agora, estamos seguros. Se eu pudesse dar um conselho seria: avaliem a parte elétrica da casa. Especialmente se o imóvel for mais antigo. O risco não vale a pena", alerta.

Casos anteriores

Incêndio em um apartamento do Residencial Monet, em Águas Claras, causou a morte de uma idosa (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Um incêndio atingiu um apartamento de Águas Claras, na última sexta-feira, levando Zely Curvo, de 94 anos, à morte. A idosa estava sozinha no imóvel no momento em que tudo aconteceu, de acordo com o Corpo de Bombeiros. As chamas ficaram restritas a um dos quartos do apartamento 205, do Residencial Monet, localizado no cruzamento entre as avenidas Pau-brasil e Castanheiras.

As chamas saíram pela janela do imóvel e quebraram os vidros dos apartamentos do terceiro andar, mas não atingiram outros imóveis do residencial. O motivo do incêndio será revelado após a realização da perícia técnica, cujo laudo deve sair entre 15 e 20 dias.

A idosa morava no apartamento do filho, o ex-médico Lauro Estevão Vaz Curvo. Zely tinha diagnóstico de demência senil e histórico de acidente vascular cerebral (AVC) e era totalmente dependente para as atividades diárias. O filho administrava a renda da idosa, no montante de R$ 12 mil, por meio de procuração. Também foi apurado que Zely tinha um outro filho, que não tem contato com a família.

Um dia após o ocorrido, um incêndio destruiu três cômodos de uma casa na Quadra 300, Conjunto 11, do Recanto das Emas, causando um grande susto nos moradores da região. Segundo o CBMDF, os militares, assim que chegaram ao local, presenciaram chamas, muita fumaça e encontraram um dos moradores na varanda da casa.

Os bombeiros iniciaram o combate ao incêndio e encaminharam o morador, de 35 anos, que estava consciente, orientado e estável, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Recanto das Emas. Após atendimento, o homem foi liberado. O CBMDF fez buscas na casa por possíveis vítimas. Segundo a corporação, o incêndio atingiu a suíte, o banheiro, a sala e os forros da casa. As chamas não atingiram as residências vizinhas.

Na casa incendiada também havia um cachorro na varanda, que foi retirado pelos bombeiros do local e não apresentava nenhum ferimento. As perícias de incêndio do CBMDF e da Polícia Civil (PCDF) foram acionadas para apontar as causas do incêndio. A 27ª DP (Recanto das Emas) — que investiga o caso — aguarda o resultado da perícia.

Atenção aos cuidados

» Redobre a atenção ao utilizar o fogão e nunca deixe crianças sozinhas na cozinha;

» Após utilizar o fogão, certifique-se que todas as bocas e o forno foram desligados;

» Utilize fritadeiras apropriadas para óleo quente;

» Não deixe panos sobre o fogão;

» Após o uso do fogão, certifique se o registro do botijão está desligado;

» Jamais deixe fósforos, isqueiros, cigarros, velas ou acendedores em locais ao alcance das crianças. Isso vale também para vidros de álcool e qualquer produto de limpeza ou inflamável;

» Ao acender velas, utilize recipientes apropriados e firmes, longe de materiais que podem entrar em combustão e distante de crianças e animais;

» Verifique se o cigarro foi devidamente apagado e deixado em cinzeiro após o uso e redobre o cuidado quando estiver cansado ou após ter ingerido bebida alcoólica;

» Evite fumar na cama e em sofás, estofados e tapetes;

» Após o uso, desligue aparelhos elétricos de suas tomadas. Deixe somente os equipamentos destinados ao uso contínuo, tais como refrigerador e freezer;

» Não utilize vários equipamentos elétricos em uma mesma tomada (tipo T). Se for necessário, use extensões do tipo régua, com certificação, adequados à amperagem dos equipamentos e, preferencialmente, com fusível.

Fonte: CBMDF





