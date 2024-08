Homem é preso com modelo de arma usada na Primeira Guerra Mundial

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, em Sobradinho, um homem que mantinha, de forma regular, três armas de fogo, sendo que uma delas, pistola Luger calibre 9mm, trata-se de um modelo amplamente utilizado durante a Primeira Guerra Mundial.

A ação aconteceu após os policiais serem acionados para uma ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha. Segundo os militares, ao chegarem ao local, os policiais não constataram a denúncia de violência, mas durante a conversa com a suposta vítima, notaram a presença de um cofre na residência. A mulher explicou aos militares que seu pai, falecido em setembro de 2023, era Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), e que, após sua morte, seu irmão havia ficado com a posse das armas.

Ela relatou, ainda que, toda vez que discutia com seu marido, um vizinho, possivelmente, chamava a polícia e também avisava seu irmão (que ficou com a posse das armas), e que este sempre comparecia ao local com uma arma diferente, ameaçando tanto ela quanto o marido. A mulher apresentou aos policiais um boletim de ocorrência que havia registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) no qual solicitava o recolhimento das armas.

Em contato com o irmão da mulher, os policiais constataram que ele possuía, de forma irregular, três armas de fogo em sua residência, sendo uma pistola .380 Taurus, três carregadores, 34 cartuchos de munição intactos, uma carabina Winchester calibre .44 com 25 cartuchos de munição intactos, além da pistola Luger calibre 9mm.

Todos foram encaminhados à 6ª Delegacia de Polícia, localizada no Paranoá, para as devidas providências.