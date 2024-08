Produtos sem nota fiscal, avaliados em R$ 500 mil, são apreendidos no DF

No total, aproximadamente R$ 500 mil em mercadorias irregulares foram apreendidas - (crédito: Divulgação/Receita do DF)

A Receita do Distrito Federal realizou, entre sábado (10/8) e terça-feira (13/8), uma operação de fiscalização em veículos com mercadorias irregulares que transitavam por diversas regiões do DF. A ação dos auditores resultou em autuações que totalizaram em, aproximadamente, R$ 500 mil de produtos apreendidos.

A ação coordenada teve como objetivo combater a sonegação de impostos e assegurar o cumprimento das obrigações fiscais na capital do país. No Gama, um caminhão bi-trem, carregado com cerca de R$ 130 mil em granito, foi autuado por falta de nota fiscal.

No Riacho Fundo, os auditores identificaram outro caminhão irregular. Desta vez, havia diferença entre a carga e a documentação fiscal apresentada. De acordo com a Receita do DF, cerca de 30 mil garrafas de destilados estavam acompanhadas de notas fiscais irregulares, gerando uma autuação de R$ 100 mil.

Como parte da mesma operação, um caminhão carregado com pisos de porcelanato foi autuado, em Vicente Pires, com mercadorias sem documentação fiscal adequada, resultando em uma autuação de R$ 90 mil. Mesmo caso de Sobradinho, onde um caminhão que transportava produtos metalúrgicos também foi autuado, com apreensão de R$ 63 mil.

Os auditores da Receita do DF também fiscalizaram transportadoras, onde também encontraram irregularidades, como copos, garrafas térmicas, kits de cozinha e bijuterias que estavam acompanhadas de documentação fiscal não adequada. A base de cálculo total dessas mercadorias era de, aproximadamente, R$ 100 mil, de acordo com a receita.