Quarta (14/8) deve ser menos seca, mas alerta amarelo para baixa umidade permanece

Com a circulação de alta pressão sob o Distrito Federal (DF), a umidade relativa do ar não deve seguir os mesmos registros apontados no início desta semana, quando houve o primeiro e o segundo dia mais seco do ano, respectivamente na segunda-feira (12/8) e na terça (13/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta a umidade deve variar entre 55% e 25%, apesar de não haver alerta vermelho, o amarelo permanecerá entre as 11h e as 19h. A temperatura mínima registrada foi de 12°C em toda a capital, a máxima deve chegar em 31°C.

A meteorologista Andrea Ramos, do Inmet, explica que a circulação de alta pressão na região do DF tem causado instabilidade no tempo e fará com que esta quarta seja mais nebulosa e tenha registros de rajadas fracas de vento em algumas regiões. Contudo, aponta que a partir desta quinta (15/8) a nebulosidade e a umidade voltarão a baixar.

Cuidados

Por conta da baixa umidade, vale tomar alguns cuidados para evitar problemas de saúde: manter boa hidratação, umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade, não praticar atividades físicas no período de calor, dar preferência a refeições leves e se proteger do sol. Além disso, é preciso ter atenção ao manuseio de fogo, para evitar incêndios e queimadas.