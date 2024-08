MF Mila Ferreira

Ministério da Educação divulga dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - (crédito: Mila Ferreira/DA/CBPress)

No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) referente ao ano de 2023, o Distrito Federal ficou abaixo da meta traçada pelo Ministério da Educação (MEC) em três indicadores: anos finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Médio integrado à educação profissional. No entanto, na avaliação dos anos iniciais do Ensino Fundamental, o DF superou a meta em quatro pontos (veja resultados abaixo). A secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, reconheceu que há desafios a serem superados e lembrou que o Distrito Federal é a única unidade da federação que não conta com uma rede municipal de apoio e, portanto, precisa cuidar de todas as etapas de ensino, da creche ao Ensino Médio.

"O Ensino Médio ainda é preocupante, pois aqui há a possibilidade de emprego e renda aos estudantes, então muita gente acaba deixando a escola para ir trabalhar. Isso é um sinal de alerta de que precisamos reforçar a busca ativa para trazer o aluno de volta para a escola", destacou Hélvia.

A secretária atribuiu a boa colocação do DF nos anos iniciais do Ensino Fundamental à recomposição das aprendizagens realizada em função da pandemia. "Com relação à queda nos índices nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, vale lembrar que não houve aprovação automática de alunos como no Ideb anterior", ressaltou.

O Ideb é responsável pelo monitoramento do desempenho das escolas e das redes de ensino avaliando os estudantes por meio de avaliações externas de desempenho cruzadas com dados de fluxo escolar. Variando de 0 a 10, quanto maior o desempenho dos alunos e maior o número de alunos aprovados, maior será o Ideb.

A cada 2 anos, os estudantes do 5º e do 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio são avaliados pelo Saeb em Leitura e Matemática. Os dados de fluxo escolar (indicador “taxa de aprovação”) são verificados a partir do Censo Escolar da Educação Básica, realizado anualmente.

Resultados

O DF ficou acima da meta definida pelo MEC na avaliação dos anos iniciais do Ensino Fundamental com nota 6,4, enquanto a meta era 6,0. Nos anos finais do Ensino Fundamental, onde a meta traçada era 5,5, o DF ficou com nota 5,0.

Para o Ensino Médio, a meta determinada foi 5,2 e o DF atingiu 4,2. No gráfico que mostra o Ideb do Ensino Médio da rede estadual de ensino, a nota do Distrito Federal baixou para 3,7. No levantamento que congrega o Ensino Médio tradicional e o Ensino Médio integrado à educação profissional, a nota do DF também foi 3,7.