População do DF poderá comprar bilhete avulso para circular em ônibus

As passagens do transporte público do Distrito Federal poderão ser pagas por meio do bilhete avulso, a partir desta quinta-feira (15/8). A medida é implantada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) como opção para quem não tem ou não quer usar cartão de transporte ou bancário. O bilhete avulso será comercializado em todos os pontos de recarga do Cartão Mobilidade.

Toda população poderá adquirir o bilhete avulso, sem necessidade de cadastro prévio. Os valores correspondentes a cada tipo de tarifa são: R$ 2,70, R$ 3,80 e R$ 5,50. Depois de pagar a passagem no ponto de comercialização, o usuário receberá um tíquete com código de acesso (QR Code). Após a compra, basta aproximar o cupom na catraca do ônibus e utilizar o transporte.

O bilhete avulso não garante o direito à passagem de integração, que permite ao passageiro realizar até três acessos com o pagamento de uma tarifa, dentro do período de três horas. O benefício só é possível apenas com o cartão mobilidade ou o vale-transporte, fornecidos pelo GDF mediante cadastro prévio.

A implantação do cupom faz parte do projeto que pretende extinguir o pagamento em espécie dos ônibus. Segundo a Portaria nº 78 da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade (Semob), as passagens deverão ser pagas com cartão do transporte coletivo ou com cartões bancários.

Além da nova forma de pagamento, a Semob vai ampliar a quantidade de linhas ao sistema 100% eletrônico. A partir desta quinta-feira (15/8), outras 99 deixarão de aceitar dinheiro em espécie. Com essa medida, os usuários terão opções de acesso ao transporte por meio dos cartões de mobilidade, crédito e débito ou bilhete avulso.

Pontos de vendas

As pessoas que não possuem cartão bancário ou cartão de transporte podem adquirir o bilhete avulso nos postos do BRB Mobilidade, que ficam na Rodoviária do Plano Piloto, além das estações do BRT e rodoviárias de Brazlândia, Gama, Park Way, Planaltina, Santa Maria, Sobradinho e Taguatinga.