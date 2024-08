Preso motociclista suspeito de assaltar sete comércios no DF

Um homem de 41 anos, suspeito de ter cometido cerca de sete roubos a comércios de Ceilândia e Taguatinga, foi preso nesta terça-feira (13/8) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Segundo a polícia, os crimes aconteceram em junho e julho deste ano, em padarias e drogarias. Ele foi detido em uma clínica de recuperação no Riacho Fundo, onde estava internado, e confessou a autoria dos crimes, alegando que estava viciado em drogas. O homem foi recolhido à carceragem da Polícia Civil, ficando à disposição do Poder Judiciário.

Segundo a corporação, no decorrer dos meses de junho e julho deste ano, o homem teria praticado uma série de roubos em estabelecimentos comerciais, especialmente drogarias e padarias, sempre utilizando

uma arma de fogo para ameaçar as vítimas e uma motocicleta na cor amarela para subtrair o dinheiro do caixa dos comércios. Os policiais também informaram que o suspeito é um ex-vigilante e que, em alguns casos, ele usou o uniforme profissional para cometer os roubos. Em conjunto, as delegacias 17ª DP (Taguatinga Norte), 15ª DP (Ceilândia) e 24ª DP (Setor O), deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido.

A PCDF informou que, após os registros de ocorrências policiais nas três delegacias, houve intensa troca de informações entre os investigadores, o que levou à identificação do homem, que teve sua

prisão preventiva decretada pela 3ª Vara Criminal de Taguatinga/DF. Nesta terça, o autor foi detido e foi recolhido à carceragem da Polícia Civil, ficando à disposição do Poder Judiciário.



O homem responderá por roubo majorado, podendo ser condenado a 16 anos de prisão para cada

crime cometido.