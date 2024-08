GDF e Intel firmam acordo de intenção para construir Data Center em Brasília

Carta de intenções foi assinada no Palácio do Buriti - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O Governo do Distrito Federal (GDF) e a Intel Corporation, multinacional de tecnologia, assinaram uma Carta de Intenções Não Vinculante (LOI) visando a instalação de um Data Center na capital federal. Esse projeto busca diversificar a cadeia tecnológica local e estimular a economia, com a expectativa de criar centenas de novos empregos.

O acordo estabelece que a Intel aplicará sua avançada tecnologia em processamento em larga escala e inteligência artificial (IA) para desenvolver soluções de nuvem seguras para dados governamentais, entre outras aplicações. Essas soluções visam assegurar a proteção das transações, garantir a privacidade dos dados e criar um ambiente comercial mais seguro e eficiente.

A parceria foi formalizada com a participação da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), por meio da sua subsidiária Biotic S/A., responsável pelo Parque Tecnológico de Brasília. A Intel, com presença no Brasil desde 1997, liderará a execução do projeto.



O governador Ibaneis Rocha destacou a importância da parceria: “Este acordo representa um avanço significativo para posicionar Brasília como um centro tecnológico de relevância na América do Sul. Estamos animados com a perspectiva de criar um ambiente de negócios inovador e dinâmico no DF.”



A vice-governadora Celina Leão enfatizou o impacto estratégico do projeto: “A assinatura desta Carta de Intenções marca o início de uma colaboração crucial para transformar Brasília em um polo tecnológico de destaque. A instalação do Data Center no BioTIC vai não apenas promover a inovação, mas também criar centenas de empregos qualificados, fortalecendo a economia local e preparando nossos profissionais para o futuro.”



O presidente da Biotic, Gustavo Dias Henrique, destacou o suporte oferecido pelo Parque Tecnológico: “Estamos prontos para receber a Intel no Biotic, oferecendo um espaço adequado para a instalação do laboratório e o desenvolvimento do projeto.”

Segundo o documento, a Intel será responsável por financiar o desenvolvimento do projeto e elaborar um estudo de caso para detalhar os benefícios da parceria. Em contrapartida, o Distrito Federal e a Biotic S/A. oferecerão suporte técnico e acesso aos recursos necessários para a realização do projeto.

Ricardo Pimentel, representante da Intel no Brasil, afirmou que empresa está empenhada em trazer o primeiro Data Center da Intel para o Distrito Federal. "A previsão é gerar entre 800 e 900 empregos diretos. A partir de janeiro, iniciaremos cursos preparatórios para facilitar a instalação do Data Center.”