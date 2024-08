Governo do DF cria comissão para prevenir danos por eventos climáticos

O grupo terá que identificar as causas das situações que podem causar danos e avaliar as respectivas soluções. - (crédito: Agência Brasil)

Nesta quinta-feira (15/8), um decreto publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) instituiu uma comissão formada por 26 órgãos do GDF que devem elaborar um plano de prevenção e de enfrentamento às ações danosas decorrentes de eventos climáticos.

O grupo de trabalho será coordenado pela Secretaria de Governo (Segov) e responsável por identificar as causas das situações que podem gerar danos e avaliar as respectivas soluções. A comissão tem o prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, para apresentar um documento com as ações a serem adotadas por cada pasta.

O secretário de Governo do DF, José Humberto Pires de Araújo, afirmou que é preciso construir soluções para, minimamente, prevenir aquilo que for possível e, se não for possível prevenir, pelo menos estar pronto para dar uma resposta mais rápida para a população.

O secretário adjunto de governo, Valmir Lemos, lembrou dos estragos causados no último mês de janeiro, quando ocorreram episódios no Núcleo Bandeirante e em Vicente Pires, e destacou que, a partir dessas situações, o governo concluiu que deveria ser feito um estudo mais aprofundado para que se entendesse não só a dinâmica dos problemas climáticos no DF, mas também buscasse construir ações preventivas que pudessem ser adotadas a curto, médio e longo prazo.

Com informações da Secretaria de Governo