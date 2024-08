Transporte público do DF será reforçado para a aplicação das provas do CNU

Os mais de 195 mil candidatos do Distrito Federal que irão fazer a prova para o Concurso Nacional Unificado (CNU), no próximo domingo (18/8), contarão com reforço do transporte público coletivo.

De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), as empresas de ônibus vão operar as linhas com programação de viagens de dias úteis, desde o início até o término das provas.

Além disso, a Semob autorizou o remanejamento de ônibus das linhas menos utilizadas para atender demandas pontuais dos serviços com maior procura, de forma a adequar a oferta de viagens às necessidades dos candidatos que farão os exames.

A pasta destacou que as linhas do transporte coletivo que atendem regiões onde não há locais de provas permanecem com os horários usualmente praticados aos domingos. A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informou que vai operar das 6h às 20h, com todas as estações funcionando para embarque e desembarque.

O Concurso Nacional Unificado acontece neste domingo (18/8), em dois turnos. Pela manhã, os portões dos locais de prova estarão abertos entre as 7h30 e as 8h30, enquanto na parte da tarde o expediente será das 13h às 14h. As provas têm previsão de terminar às 18h.

Com informações da Secretaria de Mobilidade