Governador lança programa Saúde Mais Perto do Cidadão no Sol Nascente

Governador Ibaneis Rocha também visitou as obras de duplicação da BR-080 e revitalização e ampliação do Hospital Regional de Brazlândia (HRBz) - (crédito: PAULO H CARVALHO)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), compareceu a vários eventos nesta sexta-feira (16/8). Ele iniciou o dia com o lançamento do programa Saúde Mais Perto do Cidadão no Sol Nascente, projeto que oferece consultas médicas, exames de saúde e vacinas. A iniciativa, que conta com carretas, ônibus e profissionais de saúde, foi montada no Trecho 2 da região administrativa e serve de reforço às ações na saúde pública na área. Até segunda-feira (19/8), os moradores de Sol Nascente e Pôr do Sol serão atendidos das 8h às 17h30



O chefe do Executo local destacou que o projeto ajudará a desafogar a rede pública de saúde. Após quatro dias no Sol Nascente/Pôr do Sol, o programa seguirá para Samambaia e Riacho Fundo II, com outras cidades como Estrutural, Brazlândia, Planaltina, Arapoanga e Sobradinho II também confirmadas no cronograma.



Ibaneis Rocha também esteve em Brazlândia, com cerca de 23 mil habitantes, para inaugurar obras. Entre elas estão a nova ponte de concreto sobre o córrego do Pulador e a pavimentação de acesso à escola classe Chapadinha. Para a realização desses projetos foram investidos mais de R$ 2,2 milhões.











A via que leva à escola, reivindicada pelos moradores há mais de 20 anos, incluiu a implementação de ciclovia e contou com recursos e mão de obra do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER).



Sobre a construção no córrego Pulador trata-se de uma ponte que servirá a veículos e pedestres que substitui uma estrutura de madeira.



Fase de execução

O governador também inspecionou, em Brazlândia, a duplicação da BR-080 e a reforma e ampliação do Hospital Regional de Brazlândia (HRBz). No centro de saúde, as reformas e ampliações, que representam um investimento de R$ 20 milhões, aumentarão a capacidade do pronto-socorro de 26 para 60 leitos e incluirão melhorias na parte hidráulica, elétrica e a construção de um novo bloco administrativo.



Na BR-080, as equipes do governo federal trabalham na duplicação da rodovia, a única saída do DF ainda não duplicada. A obra, com investimento de R$ 315 milhões, beneficiará cerca de 80 mil motoristas, diariamente, e compreende um trecho entre o entroncamento com a DF-001, em Taguatinga, e a divisa do DF com Goiás, próximo ao Povoado da Vendinha. A ordem de serviço foi emitida em junho e, desde então, as equipes têm realizado a instalação do canteiro de obras, limpeza, supressão vegetal, terraplanagem e construção de passarelas para pedestres.