Longa ‘A Câmera’ estreia no Cine Brasília na segunda-feira (19/8)

Dirigido por por Cristiane Bernardes e Tiago de Aragão, A Câmera estreia no Cine Brasília em sessão gratuita, na próxima segunda-feira (19/8). O filme acompanha a rotina de deputadas no momento de polarização ideológica, durante o último ano de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Após a exibição de A Câmera, será realizado um debate, mediado por Sylvio Costa, jornalista político e fundador do portal Congresso em Foco.

Atualmente, mulheres ocupam 18% das cadeiras nos legilstaivos. Apesar de ser uma baixa porcentagem, é a maior na história do país. O Brasil ocupa a 131ª posição, entre 193 países, em participação de mulheres na política. A Câmera acompanha a rotina de deputadas de diferentes partidos políticos no momento de grande polarização ideológica dentro do Congresso Nacional, durante o último ano de governo de Jair Bolsonaro (2022).

O longa estreou no ano passado em Lisboa, durante o festival DocLisboa, e chama atenção para a inclusão de mulheres em cargos parlamentares, visto que representam mais de 52% do eleitorado e da população brasileira. A Câmera acompanha os embates, discussões, conversas e articulações que acontecem dentro das comissões parlamentares, do plenário, dos gabinetes, nos corredores e nos demais espaços da Câmara dos Deputados. Além disso, o filme traz as dificuldades cotidianas enfrentadas por mulheres que ocupam cargos de poder.

O filme é dirigido por Cristiane Bernardes, jornalista e doutora em ciências políticas, e Tiago de Aragão, que é antropólogo, diretor dos curta-metragens Da Maior Importância (2011), Curió (2014), Entre Parentes (2018) e Luta Pela Terra (2022), A Câmera é resultado da pesquisa “Etnografia Global Comparada de Parlamentos, Políticos e Cidadãos” (Global Comparative Ethnographies of Parliaments, Politicians and People), coordenada pela antropóloga Emma Crewe, da Universidade de Londres (SOAS).





Serviço

A Câmera

Segunda-feira (19/8), às 19h, no Cine Brasília (EQS 106, 107). Ingressos: Entrada gratuita