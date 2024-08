Planaltina é palco de desfile de moda autoral neste sábado (17/8)

Em comemoração ao aniversário de 165 anos de Planaltina, a cidade receberá um desfile de moda autoral e um show musical neste sábado (17/8), a partir das 19h. O projeto cultural Planaltina, no coração do Planalto Central ocorrerá na praça Salviano Monteiro Guimarães, no Setor Tradicional de Planaltina.

Em junho, os organizadores do projeto realizaram um chamamento público para modelos do desfile. Entre mais de 100 mulheres inscritas, vinte foram selecionadas, de diferentes faixas etárias. Cada modelo vai desfilar um look que demonstra o cenário cultural da cidade. A estilista Thalita Lobo, idealizadora da iniciativa, destaca o cuidado com a representatividade da região: “Em cada desenho, houve um processo criativo que uniu amor e respeito pela cultura de Planaltina”.

Após o desfile, haverá o show de encerramento feito pelo DJ Ketlen. Planaltina, no coração do Planalto Central tem como objetivo valorizar e difundir o trabalho de artistas independentes de Planaltina ao redor do DF.