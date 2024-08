Trânsito na Epig: faixa reversa começa a operar para minimizar impacto de obras

Uma faixa reversa na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), no sentido Eixo Monumental, entrou em funcionamento neste sábado (17/8). A nova faixa, com 900 metros de extensão, foi adotada para minimizar os impactos no trânsito causados pelas obras de concretagem na região.

De acordo com a Secretaria de Obras do Distrito Federal, a faixa reversa terá início na altura da Quadra 102 do Sudoeste e se estenderá até o ponto onde está instalado o canteiro de obras, na entrada do Setor de Indústrias Gráficas (SIG). Durante a intervenção, das três faixas de rolamento existentes na Epig, as duas mais à direita ficarão totalmente bloqueadas. A previsão é de que a intervenção dure aproximadamente 90 dias.

O órgão explicou que, além da faixa reversa, a faixa mais à esquerda continuará em funcionamento. No sentido contrário, apenas as duas faixas à direita da via permanecerão operando.

“Desde o início das obras de concretagem, temos alertado sobre a adoção de uma série de desvios. Pedimos desculpas pelos transtornos, mas a medida é necessária para que possamos avançar com a concretagem das pistas mais rapidamente”, explicou Valter Casimiro, secretário de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.

O engenheiro da Secretaria de Obras, Bruno Almeida, destacou que durante a intervenção, a faixa reversa será destinada exclusivamente a veículos leves. “Ônibus e caminhões não poderão trafegar por ela. Apenas carros e motos estão autorizados a utilizá-la”, ressaltou.

O trecho faz parte da quarta etapa das obras de implantação do corredor BRT na Epig. Entre o viaduto Engenheiro Luiz Carlos Botelho Ferreira e o entroncamento do SIG, serão construídos dois novos viadutos em trincheira e duas passagens subterrâneas para pedestres, que darão acesso à estação de ônibus no canteiro central da via.

Ônibus

Durante a intervenção, que deve durar cerca de 90 dias, os usuários de transporte público devem ficar atentos, pois os ônibus não circularão pela faixa reversa, nem pela faixa mais à direita. Por isso, os pontos de parada de ônibus serão ajustados para permitir o embarque e desembarque dos passageiros.