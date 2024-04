Trechos da Epig, EPTG e Epia serão interditados na quarta-feira (17/4)

A via Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) sentido Estrada Parque Taguatinga (EPTG) será interditada na noite desta quarta-feira (17/4), a partir das 21h. O fechamento completo da via, após a alça do viaduto que dá acesso ao Setor Policial Sul, é para dar continuidade à concretagem de duas faixas de um trecho da Epig sentido EPTG.

O motorista que está na Epig e quer acessar o Setor Policial Sul deve utilizar a alça do viaduto. Quem vai pela Epig sentido Taguatinga, obrigatoriamente, tem de acessar a faixa reversa.

Os condutores que percorrem o Setor Policial Sul e querem ir até a EPTG precisam usar a faixa mais à direita da via na Octogonal. Os que estão na Epig e seguem para o Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e para Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), devem utilizar a via que dá acesso ao Terraço Shopping e seguir por dentro da Octogonal.

Valter Casimiro, Secretário de Obras e Infraestrutura, explica que é necessário fazer a intervenção e o fechamento da via. “Infelizmente, não temos como dar continuidade a esta etapa de concretagem sem realizar essas intervenções que, muitas vezes, causam nó no trânsito. Sabemos dos transtornos, porém, com essas medidas, pretendemos minimizar o máximo possível os impactos causados aos motoristas”, afirma.

Nos próximos dois próximos meses estão previstas novas intervenções na via para o serviço continuar. Os fechamentos de vias serão comunicadas com antecedência para não pegar ninguém desprevenido. Carlos Magno, engenheiro disse que “na medida em que a obra for avançando, trechos da via serão liberados para minimizar os transtornos”, informa.



As reformas na Via Epig são necessárias para a implantação da faixa exclusiva do ônibus BRT, construção de nove viadutos e estações BRT, ciclovias e passagens para pedestres. As obras são compostas por seis trechos. O primeiro, situado na inserção da via EPTG com a Epig, está em execução e inclui a implantação do corredor BRT, construção de dois novos viadutos, ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.



Com informações do Agência Brasília