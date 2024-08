Suspeito de tráfico de drogas é preso no Paranoá nesta sexta-feira (16/8)

Na noite desta sexta-feira (16/8), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional do 20º Batalhão (Gtop 40), prendeu, no Paranoá, por volta das 19h30, um homem acusado de tráfico de substâncias entorpecentes. Segundo a corporação, foi apreendida uma grande quantidade de drogas com o detido.



A ação aconteceu após a equipe do Gtop 40 receber uma denúncia informando que um homem comercializava entorpecentes em uma casa na Quadra 20 do Paranoá, e que guardava drogas em outra casa, no Conjunto B. Os policiais monitoraram o local e confirmaram a venda de drogas. Segundo a PMDF, o acusado foi avistado em um carro saindo do endereço mencionado na denúncia e foi abordado. Com ele, foram apreendidos entorpecentes.

Em uma busca nas residências, a polícia encontrou tabletes e porções de cocaína, skunk, haxixe, além de uma balança de precisão e dinheiro. O homem foi levado à 6ª Delegacia de Polícia (DP) para o registro da ocorrência.