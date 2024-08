Suspeito de matar segurança no DF, que estava foragido, é preso em SP

Marcos César Pereira de Souza, 25 anos, foi preso nesta segunda-feira (19/8). Ele é acusado de matar o segurança Paulo Medrado, 33, com sete tiros durante uma festa próximo ao Posto Flamingo, na subida do Colorado. O acusado estava foragido na região do Brás e foi capturado após trabalho de inteligência da 9ª DP (Lago Norte).

O caso ocorreu no dia 17 de março deste ano, depois de Paulo ter expulso Marcos de uma casa de show pelo uso de lança-perfume, em fevereiro. O segurança executado foi morto após expulsar autores de casa de show no DF.

O caso



Paulo chegou ao local na companhia de dois amigos, por volta das 5h. Enquanto conversavam, um homem surgiu em meio aos carros e abriu fogo apenas contra o segurança. O atirador, um adolescente de 17 anos, contou com o apoio de Marcos, responsável por conduzir o veículo no dia do crime. Após o menor efetuar os disparos contra a vítima, Marcos ainda desceu do carro para assegurar a execução do homicídio.



Dias antes, em fevereiro, Paulo teria expulsado os investigados de dentro de uma casa de show em Planaltina, após o grupo ser flagrado usando lança-perfume no interior do evento. Essa teria sido a motivação do homicídio.