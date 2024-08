Ciclista de 25 anos é atropelado por um carro na DF 180 em Ceilândia

Um ciclista de 25 anos foi atropelado na noite desta segunda-feira (19/8), no Incra 09, DF 180, em Ceilândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 18h48. De acordo com a corporação, ao chegar ao local, as equipes de socorro se depararam com um ciclista no chão, após ser atropelado por um carro modelo Fiat Siena branco. A vítima foi transportada para o Hospital Regional da Ceilândia (HRC) consciente, orientado, mas relatando dores na região das costas e apresentando várias escoriações pelo corpo.



O condutor do automóvel nada sofreu. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local.