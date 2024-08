Dança

III Mostra de Dança de Planaltina está com inscrições abertas O evento marca os 10 anos da Transições Companhia de Dança e Artes e ocorrerá no próximo dia 31, no Complexo Cultural de Planlatina. As inscrições vão até 22 de agosto e podem ser feitas no site da mostra. A entrada é gratuita