Rock na Ciclovia será realizado neste domingo (25/8) no Eixão do Lazer

A primeira edição do festival Rock na Ciclovia estreia neste domingo (25/8) na Carreta Palco Sesc, no Eixão do Lazer, na altura da 204 Norte, das 8h às 17h, com entrada franca. O projeto é organizado pela Capital do Rock Produções com curadoria de Philippe Seabra.

A programação do Rock na Ciclovia conta com a apresentação de quatro bandas a partir das 14h. Marcius Cabral Trio, Base, Caos Lúdico e Elffus comandam o palco. Além das performances musicais, o festival também terá atividades esportivas a partir das 8h e de lazer ,com a participação da Rádio SuperJazz, às 11h, comandada pelos DJs Dudão Melo e Mario Sartô. A Feira Capital Cult ficará responsável pela organização da praça gastronômica e da feira de artesanato.

O festival Rock na Ciclovia foi criado em 1982 pelo músico Philippe Seabra, líder da banda Plebe Rude. Começou de forma despretensiosa, organizado pelos membros da Plebe Rude. Após pausa de cinco anos, o Rock na Ciclovia retomou as atividades em 2023, dando oportunidades para as bandas e públicos de outras áreas do DF, passando pelo Sol Nascente, Taguatinga Sul, Gama e Ceilândia, além de uma edição especial em frente à unidade do SESC 504 Sul.





