"A polícia do Distrito Federal é a mais preparada do Brasil", diz deputado

O deputado federal Gilvan Máximo (Republicanos) foi o entrevistado do CB.Poder — Parceria do Correio com a TV Brasília — desta terça-feira (20/8). A conversa foi conduzida pelas jornalistas Adriana Bernardes e Samanta Sallum. O parlamentar destacou a intensificação das articulações para garantir o auxílio-moradia para as forças de segurança do Distrito Federal.

Máximo ressaltou que a Polícia Militar recebeu um aumento de 18% após 12 anos sem reajustes. "No fim de 2023, enfrentamos o problema do auxílio-moradia, que representa cerca de 28% do salário do servidor. Com mais articulações e conversas, queremos resolver de uma vez por todas a situação do auxílio-moradia das forças de segurança do Distrito Federal. Esperamos encaminhar esse projeto para o Congresso até o fim do ano para que possamos votar", afirmou.



Sobre a redução de crimes na capital e a sensação de insegurança da população, Gilvan defendeu que o DF tem os melhores índices de segurança em 30 anos. "A Polícia do Distrito Federal é a mais preparada do Brasil e uma corporação inteligente. A nossa Polícia Civil é, sem dúvida, a melhor do mundo, aqui não há crime que não seja desvendado. A Polícia Militar está constantemente na rua, atuando e dialogando. A sensação de insegurança diminuiu significativamente, pois a presença da polícia é forte em toda a cidade", assegurou.



No que diz respeito à saúde, o deputado afirmou que tem dedicado atenção especial ao tema durante seu mandato. "Fico feliz por ter destinado R$ 23 milhões em emendas para a Secretaria de Saúde, permitindo a implementação do programa Minha Saúde, que vai até a porta da casa do cidadão. Estou utilizando meu gabinete móvel para fiscalizar as emendas e o serviço prestado, verificando se a população está recebendo exames como o de próstata, sangue, mamografia e Papanicolau. São 14 especialidades diferentes e, em breve, introduziremos a ressonância magnética. Os atendimentos ocorrem de quarta a sábado, com a perspectiva de realizar 218 mil exames de imagem e laboratoriais."