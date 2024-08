Polícia prende homem em Águas Claras com 58 caixas de anabolizantes paraguaios

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desarticulou um esquema de vendas ilegais de anabolizantes e colocou atrás das grades um homem responsável pela comercialização. A encomenda com 58 caixas de frascos dos produtos oriundos de um laboratório paraguaio desembarcou no Aeroporto de Brasília na tarde desta terça-feira (20/8).

Em um trabalho conjunto com o setor de segurança dos Correios e dos agentes da Receita Federal, os policiais civis da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) conseguiram rastrear o destino final da encomenda. As caixas foram entregues no apartamento do suspeito, em um condomínio de Águas Claras. Ao ser questionado, o homem alegou se tratar de vitaminas para praticantes de atividades físicas e deu o endereço errado aos policiais.

Leia também: Munições são encontradas escondidas entre sacas de açúcar em caminhão

Segundo o delegado Renato Vieira Damasco, após os investigadores descobrirem o verdadeiro endereço do homem, que ficava no mesmo condomínio, revistaram o apartamento e encontraram celulares, notebook, carteira de identidade falsa, seis cédulas em branco destinadas à confecção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e todas as 58 caixas de frascos de anabolizantes que seriam vendidos ilegalmente.

As investigações revelaram que todos os fármacos apreendidos são do laboratório paraguaio Landerlan. No próprio site da empresa, consta a informação de que seus produtos têm a comercialização proibida no Brasil. O suspeito preso chegava a produzir uma espécie de “cardápio” de preços do produto, com valores de R$ 120 a R$ 350, a depender do anabolizante e da dose.

O homem, que tem passagem por um homicídio cometido em Águas Lindas, foi autuado em flagrante pelos crimes de adulteração, falsificação, corrupção ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, petrechos de falsificação, falsificação de documento público.