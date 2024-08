Munições são encontradas escondidas entre sacas de açúcar em caminhão

Caixas com munições foram encontradas entre as sacas de açúcar - (crédito: Divulgação / PMDF)

Agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreenderam 7.850 munições escondidas dentro de um caminhão vindo de Anápolis-GO. O grupo, que faz parte do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), localizou os projéteis no meio da carga de açúcar e medicamentos que estava sendo transportada. O veículo foi apreendido como parte de uma operação de fiscalização realizada pela Secretaria da Fazenda do DF, que acionou a PMDF.

O veículo foi abordado em Planaltina por fiscais da Secretaria da Fazenda, que constataram a ausência da documentação exigida para o transporte da carga. O caminhão foi encaminhado para o pátio da secretaria e, durante a inspeção, os fiscais encontraram uma caixa com munições escondida.

A Polícia Militar foi acionada, e equipes do BPTran e do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) foram ao local. Com o auxílio de cães treinados para detectar munições, os policiais localizaram ainda mais caixas, totalizando 7.850 unidades de diversos calibres. O motorista do caminhão foi detido e conduzido à 3ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.

*Com informações da PMDF