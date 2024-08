"Uma mãe exemplar", relata pai da filha de vítima de feminicídio no Gama

Juliana morreu ao ser atropelada pelo ex, no Gama - (crédito: Redes sociais)

O crime que resultou na morte de Juliana Soares tem abalado o Distrito Federal. A vítima de feminicídio estava comemorando seu aniversário de 34 anos quando foi atropelada intencionalmente por Wallison Felipe de Oliveira, 29, seu ex-marido, nessa terça-feira (20/8), no Gama. Além dela, a mãe, Maria do Socorro Barboza, 60, e a filha, Isabela Soares, 5, também foram atingidas. O pai da criança, Antonio Adonel, compartilhou detalhes do crime bárbaro e sobre o estado de saúde da filha, em entrevista cedida ao Correio.

Juliana e Wallison estavam separados há alguns dias, mas que ele continuava frequentando a casa da ex-esposa. A vítima estava comemorando o aniversário com a família e amigos quando o criminoso apareceu. “Ontem, foi a festa dela. Ele apareceu, mas não foi convidado, e começou a discutir com ela e com a mãe dela”, afirma. Segundo o pai de Isabela, a situação, que já era tensa, culminou no crime brutal.

Antonio Adonel foi casado com Juliana durante 11 anos e haviam se separado há quatro. Ele descreveu Juliana como "uma boa pessoa, uma boa mulher, uma boa dona de casa, uma mãe exemplar que fazia tudo de pelas filhas". "Eu só tenho muito a agradecer pelo tempo que nós vivemos juntos, porque ela, como mulher, sempre foi um grande exemplo", relata.



O pai de Isabela também destacou que a filha, apesar de ter sido atingida, conseguiu correr e evitar ferimentos mais graves. "Ela, com apenas 5 anos, conseguiu correr. Se não fosse isso, com certeza, teria morrido também", disse.

Adonel sente gratidão pelo atendimento que a criança recebeu no Hospital Regional de Santa Maria, onde foi internada com fraturas na perna e na pélvis, além de problemas no pulmão. "O tratamento que ela está recebendo é exemplar, e espero ter a minha filha de volta", afirma. Ele ainda expressou o seu desejo por justiça. "Espero que a justiça continue agindo como já está, para que esse crime bárbaro não fique impune", enfatiza.

Wallison Felipe de Oliveira foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na tarde desta quarta-feira (21/8), após uma denúncia anônima. Ele agora enfrenta acusações de feminicídio e dupla tentativa de homicídio doloso, quando há intenção de matar.