"Tem que resolver na base da lei", diz deputada sobre emendas parlamentares

A deputada federal Bia Kicis (PL/DF) foi a entrevistada do CB.Poder — uma parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta quarta-feira (21/8). A entrevista foi conduzida pelas jornalistas Denise Rothenburg e Ana Maria Campos. A parlamentar expressou seu descontentamento com a forma como a questão das emendas tem sido tratada. A parlamentar criticou o almoço realizado no Supremo Tribunal Federal para discutir a divisão dos recursos das emendas. “Acho que as questões não deveriam ser resolvidas dessa forma. Temos três Poderes, cada um com suas atribuições constitucionais, e não deveria ser necessário realizar encontros para resolver essas questões. Deve-se resolver com base na lei e conforme o que diz a Constituição", disse.

Sobre a necessidade de dar mais transparência à destinação dos recursos, Kicis lembrou que "na Câmara dos Deputados, já estávamos trabalhando para regulamentar de maneira mais transparente a questão das emendas fixas. As emendas são essenciais, pois permitem que beneficiem a população com áreas como saúde e educação. No meu caso, foco muito na agricultura familiar”, explicou.



A deputada federal ressaltou que a atual abordagem não é transparente na divisão dos recursos. “Não considero boa essa abordagem, pois não sabemos o que está acontecendo exatamente, quem será favorecido e o que está sendo negociado. Queremos transparência e que todos os deputados tenham acesso às informações. A melhor forma de fazer isso é por meio de uma lei que esclareça tudo", defendeu.



Segundo Kicis, o parlamento precisa recuperar sua autoridade. “Hoje, o parlamento está totalmente desmoralizado. As pessoas questionam por que estamos pagando 513 deputados e 81 senadores se, na prática, quem decide tudo é o Supremo. E eu olho e digo que a pessoa tem razão ao fazer essa pergunta.”



Veja a entrevista na íntegra: