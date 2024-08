EPTG tem trânsito impactado após acidente envolvendo sete veículos

Quem passou pela Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na altura Vicente Pires, sentido Plano Piloto, por volta das 8h desta quinta-feira (22/8) encontrou o trânsito congestionado. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o tráfego foi impactado após uma ocorrência envolvendo sete veículos — um caminhão tanque de transporte de combustíveis perdeu o controle e colidiu contra seis carros. Apesar da quantidade de envolvidos, nenhum condutor precisou ser levado ao hospital.

Os militares se dividiram em três viaturas para prestar os atendimentos. As viaturas do CBMDF gerenciaram a ocorrência até chegada do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e da Polícia Militar do DF (PMDF). Três faixas da via precisaram ser interditadas para o atendimento, impactando o trânsito no local.