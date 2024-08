Quinta será quente e seca; temperaturas devem subir nos próximos dias

Há 121 dias sem chuva na região do Plano Piloto, a capital tem se apresentado cada dia mais seca e quente, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na manhã desta quinta-feira (22/8), a mínima registrada foi de 14°C, mas, à tarde, os termômetros devem atingir a marca de 32°C. A umidade permanece baixa, variando entre 60% e 15%, por isso, o alerta laranja continua.

No céu, o sol predominará sem companhia de nuvens. No entanto, a névoa seca será percebida durante o dia inteiro. Ventos fracos poderão, com rajadas isoladas, ser presenciados em algumas regiões. Kleber Souza, meteorologista do instituto, aponta que o tempo permanece estável, mas que o fim de semana deverá ser ainda mais quente e seco.