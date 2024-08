Terceiro Comitê de Proteção à Mulher deve ser inaugurado nesta sexta

Na próxima sexta-feira (23/8), será inaugurado o terceiro Comitê de Proteção à Mulher na Administração Regional do Lago Norte. Sob responsabilidade da Secretaria da Mulher (SMDF), o local tem como principal objetivo a proteção e promoção dos direitos de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, por meio de um atendimento acolhedor.

Outro objetivo é criar uma ponte entre as mulheres em situação de vulnerabilidade e os programas e projetos realizados pela SMDF, além de incentivar as denúncias, visto que é por meio delas que se pode interromper o ciclo de violência, impedindo que situações futuras ocorram e evitando novos casos de feminicídio.

Identificar e notificar ameaças aos direitos das mulheres, agindo rapidamente para proteger sua integridade física e psicológica é mais um propósito, uma vez que o comitê comunica à autoridade policial incidentes de violência, garantindo ações imediatas. A unidade contará com profissionais capacitados para atender às mulheres, familiares e pessoas dispostas a denunciar situações de violência doméstica.

Sancionada pelo governador Ibaneis Rocha, a lei dnº 7.266/2023, de criação dos locais, foi aprovada e estabelece medida de implementação de comitês em cada região administrativa. Lago Norte, Estrutural, Águas Claras, Santa Maria, Ceilândia e Sobradinho são as próximas cidades a receberem novas unidades deste espaço. A primeira foi inaugurada no Itapoã e, no mês passado, mais um espaço começou a funcionar em Ceilândia.



Serviço

Inauguração do Comitê de Proteção à Mulher

Data: 23 de agosto (sexta-feira)

Horário:9h

Local: Administração Regional do Lago Norte – sobreloja Deck Norte, CA 1, bloco A