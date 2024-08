Veículo perde o controle e atropela homem em parada de ônibus no Lago Sul - (crédito: CBMDF)

Um veículo modelo Honda HRV colidiu contra um Toyota Yaris, que perdeu o controle com a força do impacto e invadiu uma parada de ônibus onde um homem de 37 anos foi atropelado. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (23/8), na QL 06, Conjunto 02, no Lago Sul.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) esteve no local para atender a ocorrência. O pedestre foi atendido e transportado para o Hospital de Base (HBB), consciente e orientado, apresentando escoriações pelo corpo e queixando-se de dores na região do tórax. Os condutores dos automóveis não se feriram.



A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada para o local.