Piscinas da Água Mineral são um refúgio do calor e da baixa umidade no DF

Neste sábado (24/8), os termômetros bateram na casa dos 33ºC. O tempo deve continuar do mesmo jeito até a quarta-feira (28/8) e, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar segue baixa, variando entre 80% na parte da manhã e podendo chegar a 15% no período da tarde.

Para aplacar o calor e a secura, uma solução é buscar refúgios, com sensação térmica mais baixa e umidade, como a Água Mineral, no Parque Nacional de Brasília.

Jaqueline Cardoso Portela, 27, mora em Brasília há três anos, mas conta que a adaptação ao clima não foi tão difícil, porque sua terra natal, Pirassununga (SP), também costuma ser seca no inverno. "Eu acho aqui uma delícia. A proposta de ser algo mais natural deixa mais gostoso", opina a advogada, que diz que o jeito de aguentar o tempo seco e quente é justamente ir para lugares onde haja mais contato com a natureza.

O amigo Gabriel Reis de Vasconcelos, 34, acompanhava Jaqueline no passeio. Ele conta que tinha parado de ir ao local, mas que, nos últimos três anos, por conta da prática de atividades físicas e das trilhas, voltou a frequentar a Água Mineral. "Esta época do ano é muito seca e aqui acaba sendo um refúgio, além de ser acessível", avalia o analista. "Para aguentar o calor, é muita água, alimentação e vir para cá e outros banhos da cidade", sugere.

Garotada

A área de piscina do espaço funciona de terça a domingo, das 6h às 16h. No fim de semana, é sempre bem movimentado. Ontem, Paulo Henrique Pereira de Sousa, 30 anos, aproveitou o dia livre para levar os pequenos Jocielly, Davi, Brian e Micael para o "oásis" em meio à seca. "Ar condicionado, bastante água e buscar sombra. Não dá para ficar no sol quente", ele lista como soluções para aliviar o calorão. "O ambiente e a natureza são tranquilos. Não tem confusão e a água é gelada e corrente", diz o trabalhador de serviços gerais sobre a Água Mineral.

O frio do inverno que marcou os meses de junho, julho e parte de agosto já não é mais um incômodo para dar um mergulho na água gelada. Isso possibilitou que a bióloga Bárbara Zimbres, 39, levasse o pequeno Lino, 3, pela segunda vez ao local. "Eu venho para a Água Mineral para buscar a natureza. Gosto muito desse esquema de piscina natural", diz Bárbara, que também confessa que o desconforto causado pelas altas temperaturas é atenuado pelo fato de morar em um núcleo rural. Ela conta que não tem tomado muitas medidas para enfrentar o calor, só o aumento de ingestão de água. "A gente é brasiliense, já é adaptado", brinca.

Bruna Freitas diz que ia com mais frequência para o parque quando era criança. No sábado, foi a primeira vez que estava levando os pequenos Enzo, 12, David, 9, e Olívia, 6. "Viemos na tentativa de aliviar esse calorão. É um ambiente fresquinho, de fácil acesso e de contato com a natureza , além da sensação de nostalgia", diz a gestora financeira. "A gente tem sofrido com o calor. É roupa fresca, frutas geladas e ventilador", revela.











Previsão

"Pelo menos daqui até quarta-feira, nada vai mudar, seguimos com as médias típicas do inverno e de agosto, que é o mais seco quando comparado aos demais", adianta Andrea Ramos, meteorologista do Inmet. Há dois alertas para o Distrito Federal. O primeiro é o amarelo, que começa a partir das 11h e vai até 19h, com a umidade variando entre 20% e 30%, e o segundo, que se inicia meio dia e vai até 17h é o laranja, que indica umidade entre 12% e 20%. Na última semana, o alerta vermelho também foi emitido pelo instituto meteorológico.

Colaborou: Ailim Cabral

Cuidados na seca

» Manter boa hidratação

» Hidratar periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico

» Utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade

» Manter limpeza adequada dos ambientes

» Dar preferência a refeições leves

» Evite fazer atividades físicas nos períodos mais quentes do dia.