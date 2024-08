"Qualidade do ar deve melhorar amanhã", afirma presidente do Ibram

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) realizou uma coletiva de imprensa no fim da tarde desta segunda-feira (26/8) para abordar a qualidade do ar e a névoa que têm preocupado a população do Distrito Federal nos últimos dias.

De acordo com o presidente do órgão, Roney Nemer, a poluição visível no ar não se origina no Distrito Federal. Segundo informações dos meteorologistas, uma frente fria que chegou ao Sudeste trouxe consigo as emissões de poluentes, como as fumaças de queimadas e incêndios, para a região do DF. "A poluição que estamos vendo não é local; ela veio do Sudeste devido a uma frente fria que transportou as queimadas e as emissões da região para cá", explicou Nemer.



Ele acrescentou que a qualidade do ar deve melhorar a partir desta terça-feira (27/8). "Esperamos que, a partir de meio-dia, haja uma melhora, pois no Sudeste choveu e os incêndios que lá estavam devem ter sido controlados", assegurou.



Nemer observou que esta é a primeira vez que o Distrito Federal enfrenta uma situação como essa. "Sempre tivemos que lidar com a poluição gerada localmente, mas, desta vez, não só o DF, mas também Goiás e a região do Entorno estão recebendo poluentes vindos de outras áreas", explicou.



O Secretário de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal, Gutemberg Gomes, destacou a criação de um grupo de trabalho pelo governador Ibaneis Rocha para enfrentar a situação. "Este grupo será específico para trabalhar na qualidade do ar no DF. Estamos enfrentando uma situação inédita e pedimos à sociedade que continue nos ajudando, denunciando focos de incêndio e evitando o uso do fogo em um momento tão seco", acrescentou.



“Publicamos o decreto que institui a Comissão para elaboração de Plano para Episódios Críticos de Poluição do Ar no Distrito Federal. Composto por 17 órgãos do GDF e sob a coordenação do Instituto Brasília Ambiental, terá um prazo de 90 dias para a elaboração das ações”, informou Ibaneis, ontem, em suas redes sociais.

O governador ressaltou que “neste período de seca, temos que lidar constantemente com queimadas e fumaça, mas esta foi a primeira vez que os índices da qualidade do ar atingiram níveis ruim e péssimo”.

“Com essa comissão regulamentada, além de enfrentar a situação atual, já deixaremos a cidade preparada, caso aconteça novamente uma situação semelhante”, finalizou.





Dados

O Instituto Brasília Ambiental informou que o último dado, colhido às 15h pela Estação de Monitoramento da Qualidade do Ar da Fercal, instalada no CRAS, indicou que a concentração de partículas era de 31,04 microgramas/m³ (PM2,5) e 62,98 microgramas/m³ (PM10). Esses valores mostram uma redução significativa na concentração de poluentes desde o pico registrado na noite anterior, que foi de 168,6 microgramas/m³ (PM2,5) e 226,5 microgramas/m³ (PM10).



Apesar da melhoria, o índice de qualidade do ar às 15 horas foi classificado como "ruim", devido às médias de concentração das últimas 24 horas, que foram elevadas pelas altas concentrações da noite anterior. No entanto, é importante destacar a tendência de diminuição na concentração de partículas no ar.