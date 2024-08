Traficante é preso com maconha e ecstasy no Recanto das Emas

Traficante foi preso com diversos tipos de drogas no Recanto das Emas - (crédito: Divulgação / PMDF)

Policiais do 27º Batalhão (GTOP 47) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prenderam, nesta segunda-feira (26/8), um homem por tráfico de drogas no Recanto das Emas. A detenção foi realizada por volta das 23h no Veredão, Chácara 56, e junto com o suspeito foram recolhidos diversos tipos de drogas e itens que eram utilizados para distribuição das substâncias.

Com o suspeito, foram apreendidos aproximadamente 320g de maconha, 36 comprimidos de ecstasy, cerca de 17g de cocaína, um galão com vários litros de lança-perfume, além de uma balança de precisão, invólucros plásticos e apetrechos utilizados no tráfico de drogas. O homem e os materiais apreendidos foram encaminhados à 21ª Delegacia de Polícia para registro do flagrante.

* Com informações da PMDF