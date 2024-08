Carro em alta velocidade colide contra poste e passageira morre

Por volta das 21h desta segunda-feira (26/8), uma mulher perdeu a vida após o carro em que estava capotar e colidir contra um poste na BR- 040, na altura da Santa Maria, sentido Candangolândia.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), o veículo, um GM/Astra, de cor bege, capotou e colidiu contra um poste de iluminação pública, que acabou caindo. A corporação informou que o veículo ficou completamente retorcido e parte das ferragens do poste ficaram emaranhadas à lataria do carro.

Durante o socorro, foi constatado que o motorista de 20 anos, apresentava fratura no fêmur direito, na costela, suspeita de Traumatismos Crânio Encefálico (TCE) e corte no supercílio esquerdo. Ele teve de ser transportado ao Hospital Regional do Gama. A outra vítima, uma mulher adulta, foi encontrada presa às ferragens, com lesões incompatíveis com a vida.

A faixa do BRT precisou ser interditada para o atendimento. A dinâmica do acidente é desconhecida e, após os atendimentos às vítimas, o local ficou aos cuidados do Departamento de Estradas e Rodagem do DF (DER-DF) e da Polícia Civil do DF (PCDF). A Neoenergia também foi acionada.