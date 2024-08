Ciclista morre após colisão com motociclista na BR-070, na altura da QNG

Na manhã desta terça-feira (27/8), um ciclista morreu após se envolver em um acidente com uma motocicleta na BR-070, próximo ao SLU, na altura da QNG, em Taguatinga. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro, mas declarou o óbito no local. O motociclista sofreu escoriações e teve de ser levado. pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ao hospital.

O CBMDF informou que empenhou três viaturas para prestar atendimento e que os procedimentos de emergência médica foram iniciados imediatamente. O condutor da moto, identificado pelas iniciais J. C. S, de 45 anos, sofreu escoriações e foi levado ao hospital. O ciclista, porém, identificado pelas iniciais M. F. S, de aproximadamente 30 anos, foi avaliado pelos socorristas, entrou em parada cardiorrespiratória, e, mesmo com o protocolo de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), morreu no local do acidente.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Após os atendimentos, o local ficou sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).