Morre Mounir Naoum, aos 94 anos; homem com habilidades para empreender

O empresário Mounir Naoum faleceu, ontem, aos 94 anos. Natural do Líbano, Naoum se tornou uma figura conhecida no mundo dos negócios. Ele era viúvo de Alzira Naoum, e tinha cinco filhos, desses, dois já faleceram, 15 netos e 21 bisnetos. Segundo a família, o empresário morreu de causas naturais, enquanto dormia.

Leia também: Saiba quem são o casal e o bebê que morreram em incêndio



A filha Janeth Naoum conta que vai se lembrar do pai como uma pessoa especial cheio de dons e que Deus encolheu para trazer a família do Líbano para ao Brasil. "Um homem corajoso, trabalhador empreendedor visionário, amoroso, que conseguia transformar as coisas. Era otimista, amava viver e investir na vida das pessoas, veio ao mundo com a missão de unir a família e fez isso", descreve emocionada.

Entre a rede de empreendimentos que administrava, um era conhecido por receber diversas celebridades em seu hotel cinco estrelas, o Naoum Plaza Brasília, no Setor Hoteleiro Sul. O hotel era o destino de personalidades como o imperador do Japão, Akihito, e a imperatriz Michiko, o rei da Espanha, Juan Carlos, e a rainha, Sofia, o príncipe Charles e a princesa Diana na única visita do casal à capital, além do líder cubano Fidel Castro.











O empreendimento foi fundado por Mounir, em 1989, com seus irmãos William e George Naoum. Eles, donos de uma construtora e de usinas de açúcar e álcool no Centro-Oeste, decidiram investir em um hotel para que a família e os amigos tivessem um local acolhedor para se hospedarem. O hotel, desde a inauguração, prometia mudar o conceito desse serviço no Distrito Federal, construído dentro dos mais altos padrões de sofisticação e requinte da época.

Leia também: Duas pessoas escaparam com vida de apartamento incendiado em Valparaíso

Segundo o biógrafo de Mounir, Pedro Sahium, ele chegou a Anápolis (GO) em 1940, com apenas 17 anos, depois de viajar mais de 10 mil km no porão de um navio, durante 48 dias. "A princípio, ele queria ir a África do Sul, mas o pai achou melhor ele vir para o Brasil, onde havia dois irmãos da sua mãe já estabelecidos", contou. "Assim que ele chegou trabalhou para o tio, logo em seguida, conseguiu fundar a própria empresa e mandou buscar os dois irmãos do Líbano, sendo eles futuramente seus sócios em diversas empresas", detalha.

A cidade de Anápolis declarou três dias de luto pela morte do empresário. Em nota divulgada nas redes sociais, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, expressou pesar pela morte do empresário, descrevendo-o como seu "amigo de longa data" e destacando sua contribuição significativa. "À família e aos amigos, deixamos nossas condolências. Que o exemplo deixado por ele ilumine o caminho para as próximas gerações", afirma Caiado.

Além de sua atuação na agropecuária e em hotelaria, Mounir Naoum também foi ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA). Em homenagem, a associação o descreveu como uma "figura icônica para o desenvolvimento de Anápolis". "Que a memória de Mounir Naoum continue a inspirar o progresso e a união em nossa cidade", finaliza a nota.