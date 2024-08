Jovem que morreu em suposto racha será sepultada nesta quarta-feira (28/8)

Familiares e amigos se despedirão de Lettycia nesta quarta-feira (28/8), às 10h, no Park Memorial do Novo Gama - (crédito: Material cedido ao Correio)

Calma, estudiosa, dedicada e dona de um sorriso encantador. Assim será lembrada Lettycia Maria Rodrigues Menezes, de 20 anos, que faleceu em um acidente na noite desta segunda-feira (26/8), por volta das 21h. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) como um racha.

Em entrevista ao Correio, a prima de Lettycia, Dayane Lima, descreveu a jovem como uma pessoa doce e muito querida. “Ela era o xodó do pai, recém-formada em técnica de enfermagem, e estava prestes a completar 21 anos no dia 2 de setembro. A família está devastada com sua partida precoce”, disse Dayane.



Lettycia residia em Valparaíso de Goiás com os pais e um irmão mais novo. “O velório será de caixão fechado, pois ela ficou muito machucada”, acrescentou Dayane. A jovem estava no carro com o namorado no momento do acidente. Segundo a prima, o relacionamento era aceito pela família, mas não se sabe se o namorado costumava participar de rachas.



Familiares e amigos se despedirão de Lettycia nesta quarta-feira (28/8), às 10h, no Park Memorial do Novo Gama.









O Caso

Lettycia Maria Rodrigues estava como passageira em um carro que capotou e colidiu contra um poste, ficando completamente destruído. Segundo autoridades da 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante), testemunhas viram a disputa entre dois carros no momento do acidente, ocorrido na DF-003, Km 35, na Epia Sul. Os envolvidos, Henrique Vieira Cavalcante e Emerson Maciel Moreira, foram presos em flagrante pelos agentes do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF).



Henrique dirigia um Honda Civic, que saiu ileso, enquanto Emerson conduzia um Astra, que teve a lataria completamente retorcida após a colisão. Até a tarde de terça-feira (27/8), Henrique permanecia preso na 11ª DP, e Emerson estava internado no Hospital Regional do Gama sob custódia da Polícia Militar.



A perícia da PCDF foi realizada no local e o resultado deve ser divulgado em 10 a 15 dias.